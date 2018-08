Pallapugno, i risultati di martedì 31 luglio delle giovanili

Juniores Scudetto Girone Blu – Terza giornata

Canalese-Valle Arroscia 9-2

Juniores Trofeo Fipap – Recupero terza giornata

Imperiese-Albese 9-4

Esordienti Girone A – Settima ritorno

Pro Paschese A-Cortemilia A 7-0

Murialdo-Pro Paschese B 4-7

Canalese-Benese 7-0

Castagnole A-Monastero Dronero 7-0

Classifica finale prima fase: Canalese 14; Castagnole A e Pro Paschese A 11; Pro Paschese B 8; Murialdo 5; Monastero Dronero e Benese 3; Cortemilia A 1.

Castagnole A seconda, Pro Paschese A terza per differenza giochi negli scontri diretti. Pro Paschese A migliore tra le terze classificate. Monastero Dronero sesta, Benese settima per vittorie negli scontri diretti.

Canalese, Castagnole A e Pro Paschese A alla Tabellone Scudetto

Pro Paschese B e Murialdo al Trofeo Fipap

Esordienti Girone B – Settima ritorno

Virtus Langhe A-Speb A 4-7

Subalcuneo-San Biagio 7-5

Albese Young-Cortemilia C 0-7

Peveragno B-Speb B 0-7

Classifica finale prima fase: Speb A 14; Speb B 12; Subalcuneo e San Biagio 9; Virtus Langhe A 6; Peveragno B e Cortemilia C 3; Albese Young 0.

Subalcuneo terza e San Biagio quarta per differenza giochi negli scontri diretti. Subalcuneo seconda migliore tra le terze classificate. Peveragno B sesta, Cortemilia C settima per differenza giochi negli scontri diretti. Peveragno B migliore tra le seste classificate.

Speb A, Speb B e Subalcuneo al Tabellone Scudetto

San Biagio, Virtus Langhe A e Peveragno B al Trofeo Fipap

Esordienti Girone C – Settima ritorno

Augusto Manzo-Virtus Langhe B 7-1

Centro Incontri-Castagnole B 2-7

Don Dagnino-Peveragno A 0-7

Spes-Cortemilia B 1-7

Classifica finale prima fase: Augusto Manzo 13; Castagnole B 10; Cortemilia B, Centro Incontri e Peveragno A 9; Don Dagnino 3; Spes 2; Virtus Langhe B 1.

Cortemilia B terza, Centro Incontri quarta, Peveragno A quinta per differenza giochi nella classifica avulsa. Cortemilia B peggiore tra le terze classificate.

Augusto Manzo, Castagnole B al Tabellone Scudetto

Cortemilia B, Centro Incontri e Peveragno A al Trofeo Fipap

Esordienti Scudetto – Quarti finale (date da definire)

Castagnole A-Speb A

Pro Paschese A-Augusto Manzo

Castagnole B-Speb B

Subalcuneo-Canalese

Esordienti Trofeo Fipap – Quarti finale (date da definire)

Cortemilia B-Peveragno B

Pro Paschese B-Peveragno A

San Biagio-Murialdo

Centro Incontri-Virtus Langhe A