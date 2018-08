Pallapugno, i risultati della serie B

Serie B Play-off – Terza giornata

Alfieri Albese-Vini Capetta Don Dagnino 11-0 forfait

Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese 11-0 forfait

Acqua S.Bernardo San Biagio-Bogliano Surrauto Monticellese 7-11

Si è giocata una sola partita nella terza giornata dei play-off di Serie B dopo i forfait per infortunio di Daniele Grasso, capitano della Vini Capetta Don Dagnino, e di Marco Fenoglio, battitore della Morando Neivese. Vittoria a tavolino (11-0), quindi, per l’Alfieri Albese di Cristian Gatto e per la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto.

La Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti, invece, conferma di essere in buona salute e, dopo aver fermato la capolista nel turno precedente, espugna anche lo sferisterio di San Biagio Mondovì, battendo 7-11 l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Gilberto Torino e portandosi a tre lunghezze dal terzo posto che vale l’accesso diretto alla semifinale.

Serie B Play-out – Terza giornata

Srt Progetti Ceva-ArGi Arredamenti Taggese 11-2

Salumificio Benese-Virtus Langhe 7-11

Speb-Credito Cooperativo Caraglio 11-3

La Virtus Langhe di Nicholas Burdizzo sale in vetta ai play-out della Serie B, vincendo lo scontro diretto di Bene Vagienna: 7-11 con la Salumificio Benese di Paolo Sanino. Avanza la Srt Progetti Ceva di Omar Balocco che, nello sferisterio di casa, batte 11-2 l’ArGi Arredamenti Taggese di Claudio Gerini. Successo, infine, per la Speb di Marco Magnaldi: 11-3 con la Credito Cooperativo Caraglio, che schierava in battuta William Chialva al posto dell’infortunato Enrico Panero.