Ospedaletti. Non tutto è perduto per lo storico campetto di calcio a cinque smantellato lo scorso mese da terrapieno di Pian d’Asché.

L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di recuperare a settembre il manto sintetico dello stadio comunale di regione Margotta, in via di rifacimento completo, in uno spazio ritagliato al fondo dell’area adibita a parcheggio pubblico.

La giunta Blancardi, alle prese con il progetto di realizzazione della nuova sede comunale proprio al posto del terrapieno fronte mare di via Cavalieri di Malta, ha nei suoi programmi il mantenimento della piccola struttura sportiva aperta al pubblico.

Discorso diverso per il nuovo campetto da calcetto che sta sorgendo all’inizio di via Vallegrande, non lontano delle case popolari e dalle scuole, che verrà dato in gestione alle società sportive.

E’ un’opera di urbanizzazione prevista dalla nuova convenzione con il Comune per il recupero delle villette bloccate dallo scandalo mazzette, rilevate dal Gruppo Terruzzi nel 2011 per portarle a termine.