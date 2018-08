Ospedaletti, riaprono le scalinate inagibili e pronti interventi sugli asfalti del centro

Ospedaletti. Saranno alcune manutenzioni straordinarie attese da anni a dare il benvenuto all’autunno della Città delle rose.

Tra settembre e ottobre partiranno i lavori per la sistemazione delle scalinate, inagibili da tempo immemorabile, che collegano viale dei Pepi e via delle Palme (sul punto di cedere definitivamente nel torrente a lato) e quella più importante che dal circuito, nel tratto di via Cavour taglia in via Cavalieri di Rodi, costeggiando il perimetro di Villa Sultana.

Spazio anche a nuovi interventi sugli asfalti. L’amministrazione comunale ha pronti nelle casse i soldi per togliere le ciappe di via Papa Giovanni – comprese quelle del tratto di via Roma che prosegue dall’incrocio con via Jonquiere, tutte scassate – e rifare il fondo stradale della vicina via di Pettinengo.

L’assessore ai lavori pubblici Marco Roverio, insieme al personale dell’ufficio tecnico, ha effettuato i sopralluoghi necessari negli scorsi giorni.

Dopo la pausa per ferie, si procederà con la redazione del computo metrico delle opere (del valore stimato di alcune decine di migliaia di euro) e il conseguente avvio della procedura d’appalto.