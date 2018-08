Ospedaletti, raccolta differenziata: scattano i controlli

Ospedaletti. L’amministrazione comunale di Ospedaletti comunica di aver avviato un programma di controlli sulla corretta esecuzione della raccolta differenziata durante la stagione turistica.

Il giro di vite è stato deciso al fine di sensibilizzare coloro che vengono a soggiornare nella Città delle Rose e che non effettuano correttamente il conferimento e la suddivisione dei rifiuti da differenziare.

In considerazione del fatto che il comune vuole mantenere e migliorare il risultato ottenuto fino ad oggi (62% circa di raccolta differenziata), ha iniziato con l’ausilio della polizia locale, a multare diversi condomini che non hanno provveduto a separare i rifiuti riciclabili dalla frazione indifferenziata. Per ovviare anche ad inconvenienti di carattere igienico sanitario, l’amministrazione ricorda di osservare la calendarizzazione della raccolta per la quale è necessario controllare i giorni di ritiro consultando il sito internet del comune, qualora gli amministratori immobiliari, già resi edotti, non abbiano ancora provveduto con circolari verso i singoli occupanti degli appartamenti.

Nella speranza di aver sensibilizzato un maggior senso civico l’amministrazione comunale augura un buon soggiorno a tutti i turisti e frequentatori della nostra ridente cittadina.