Ospedaletti, con un palleggio alla Shevchenko distrae anziano e lo deruba: arrestato dai carabinieri

Ospedaletti. Originale furto con destrezza in piazza Europa, dove un tunisino senza fissa dimora si è improvvisato calciatore provetto per distrarre la propria vittima e derubarla del portafoglio prima di fuggire. Munito di un pallone da calcio, lo straniero ha effettuato un palleggio “alla Shevchenko”, del quale ha urlato il nome, per attirare l’attenzione di un 75enne e, in quel frangente lo ha derubato.

Nonostante la tecnica studiata nei dettagli dal ladro-calciatore, però, la vittima si è accorta del furto e ha immediatamente richiesto l’invio di una pattuglia tramite 112NUE. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito di arrestare, nell’immediatezza dei fatti, il tunisino.

L’uomo è stato condannato a dieci mesi e venti giorni di reclusione e al pagamento di una multa di 600 euro.