Il cerchio si chiude, questa volta definitivamente. Il direttore sportivo Roberto Borgese ha ricevuto ieri sera il nulla osta per gli ultimi tre arrivi del calciomercato Orange.

Tutti gli innesti provengono in prestito dall’Unione Sanremo.

Si parte da Andrea Negro, classe 1995. Il giocatore, con un’esperienza calcistica notevole, è cresciuto nelle giovanili della Carlin’s e poi della Sanremese.

Difensore centrale, temibile anche quando si avvicina alla porta degli avversari, Negro ha all’attivo due stagioni in serie D, con il Savona e l’Unione Sanremo.

Non sono da meno in termini di prospettive i due giovani, Giovanni Artioli, centrocampista, classe 2000 (ex capitano della Juniores biancazzurra) e Alessandro Scappatura, attaccante dell ’99 .

Ieri hanno incominciato la preparazione insieme ai compagni della prima squadra, nella prima giornata di ritiro presso il campo di regione Margotta, sotto la direzione del nuovo mister Alan Carlet.