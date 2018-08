Ospedale Saint Charles di Bordighera ai privati, presentata un’unica offerta

Genova. E’ pervenuta un’unica offerta il lotto 1, riguardante l’ospedale Saint Charles di Bordighera: è stata presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Iclas di Rapallo e Maria Cecilia Hospital (altra struttura dello stesso gruppo, Gruppo Villa Maria).

Per gli altri plessi in ballo – secondo quanto riporta www.ivg.it – si preannuncia dunque una sfida tra colossi della sanità, ligure e lombarda, per l’affidamento (per una durata di sette anni, prorogabili per ulteriori cinque) degli ospedali di Albenga, Cairo Montenotte e Bordighera.

L’apertura delle buste contenenti le offerte relative al bando di gara per l’affidamento ai privati dei tre presidi è avvenuta questa mattina, nella sede di Regione Liguria, in via Fieschi (sala A). Tre le offerte presentate. In corsa: il Policlinico di Monza, l’istituto Ortopedico Galeazzi (Gruppo ospedaliero San Donato di Milano) e l’Iclas di Rapallo.

Non è la prima volta, in ambito di sanità ligure, che Policlinico di Monza e Iclas di Rapallo si trovano “di fronte”: entrambi avevano già preso parte alla gara per il reparto di Ortopedia dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, poi assegnato proprio al Policlinico.

Ma, questa volta, sarà un testa a testa tutto lombardo, almeno per quanto riguarda il lotto 2, inerente gli ospedali Santa Maria della Misericordia di Albenga e San Giuseppe di Cairo Montenotte: sfida a due tra il Policlinico di Monza e l’istituto Ortopedico Galeazzi (Gruppo ospedaliero San Donato di Milano).