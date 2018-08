Notte di San Lorenzo, dove vedere le stelle cadenti in Riviera

Provincia. Il 10 agosto è la “notte di San Lorenzo” o delle stelle cadenti.

Un’ottima occasione quindi, per cercare un luogo poco illuminato dove osservare per ore il cielo ed esprimere i propri desideri.

Le stelle che saranno visibili questa sera sono le Perseidi, polveri della cometa Swift Tuttle lasciate nello spazio dopo il suo passaggio.

Quest’anno lo sciame di meteore sarà visibile anche nei giorni successivi a San Lorenzo. Il picco è previsto infatti intorno al 12 agosto.

Ma quali sono i posti migliori della Riviera dei Fiori per godersi questo spettacolo?

L’inquinamento luminoso della città rende difficile l’osservazione delle stelle, per questa ragione, la cosa migliore è organizzarsi per una gita fuori porta. Nei punti lontani dall’insediamento urbano come la montagna, infatti, l’aria più pulita rende facilmente visibile il fenomeno.

In provincia i luoghi dove andare sono molteplici. Partiamo da Monte Bignone, alle spalle della città di Sanremo. Una volta raggiunta la vetta, all’altezza di 1.300 metri, il cielo regalerà uno spettacolo indimenticabile.

Anche Colle Melosa e Monte Faudo sono ottimi posti dove passare la serata alla ricerca delle stelle.

Verso Bordighera, la pioggia di stelle cadenti può essere avvistata a Montenero, frazione della Città delle palme.

E allora iniziamo a preparare l’occorrente per una serata sotto le stelle: un telo, del buon cibo, un telescopio e tanti desideri da esprimere!