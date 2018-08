Sanremo. Tutto pronto per “La Diagonale”, corsa podistica che il 24 agosto prossimo partirà da Parigi alla volta di Roma, passando anche dalla Città dei Fiori il 29 agosto.

Non si tratta di una gara, non ci sono classifiche, neanche premiazioni, è una viaggio che 11 runner dilettanti faranno in forma di staffetta partendo dalla capitale transalpina per arrivare nella Citytà eterna senza fermarsi mai: questo vuol dire correre 24 ore su 24, un runner alla volta.

Lo scopo, secondo gli organizzatori, è quello di: “Correre insieme, vivere una grande avventura e divertirsi, in una sola parola: Gioia di vivere!”. La corsa è comunque aperta a tutti: “ Chiunque abbia voglia di fare un po’ di chilometri insieme a noi potrà farlo in qualsiasi momento”.

La squadra percorrerà 1200Km e nel caso mancassero troppi chilometri all’arrivo, questi potranno essere coperti da qualsiasi corridore, che potrà diventare uno staffettista ufficiale della squadra. L’unica condizione per partecipare: bisogna fare un’offerta ad un’associazione benefica tra quelle scelte dagli organizzatori.

Basterà contattare la pagina Facebook dell’evento o in qualsiasi altro modo e richiedere il tratto che si vuole percorrere e quanti chilometri si vogliono fare (anche solo 5 o 10).

Mantenendo un passo medio di 6’40’’ a Km per tutta la pianura francese la corsa arriverà a Ginevra il 27 agosto alle 4:40. Da Ginevra al Moncenisio saranno molte le salite e si arriverà fino a 2700mt di quota ed è quindi previsto un passo medio di 9’00’’ a Km. L’arrivo previsto al confine con l’Italia è il 28-08 a mezzogiorno.

Le altre tappe previste sono: Colle di Tenda il 29-08 alle 8; Sanremo il 29-08 alle 14; Loano il 29-08 alle 20:47 ; Savona a Mezzanotte; Arenzano alle 3 del mattino del 30-08; Genova alle 06:30 del 30-08; La Spezia alle 16:40 del 30-08; Marina di Pisa alle 2:42 del 31-08; Civitavecchia alle 8:00 del primo settembre e l’arrivo a Roma per le 18 del primo settembre.

Gli undici runner ufficiali sono: Francesca Cavaliere, Silvia Petrucci, Antonio Materazzi, Armando Cosentino, Christian Bragagnolo, Elisa Riciputo, Luca Bruna, Marco Baldassarre, Pierpaolo Ciambella e Gianfrando Adami

Presentazione Diagonale 2018 from Armax on Vimeo.