Monesi di Mendatica, motociclista finisce in una scarpata: si alza in volo Drago

Monesi di Mendatica. Grave incidente stradale nell’entroterra di Imperia: coinvolto un motociclista che, per ragioni ancora da chiarire, è uscito fuori strada e caduto in una scarpata. Non è escluso che il centauro sia stato colto da malore.

Sul posto personale sanitario del 118, vigili del fuoco e carabinieri. Da Genova si è alzato in volo l’elisoccorso del 115 “Drago”.

Seguiranno aggiornamenti.