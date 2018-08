Miss Italia Liguria, tra le finaliste regionali la sanremese Nicole Randelli

Sanremo. La 5° finale regionale di “Miss Miluna Liguria 2018 “ andrà in scena a Sarzana. La carovana di Miss Italia con a bordo le concorrenti del concorso di bellezza più longevo del mondo riprende il suo cammino verso la finale nazionale di Miss Italia 2018.

Lunedì 20 agosto a partire dalle 21.30 nella suggestiva Piazza Matteotti riprenderà il lungo tragitto verso le prefinali e finali nazionali di Miss Italia 2018. Alla serata sono state convocate tutte le finaliste regionali, tra le quali vi è anche la sanremese Nicole Randelli Miss Cinema Liguria 2018, che si sono classificate durante le varie selezioni che si sono svolte in tutta la regione. La vincitrice della serata strapperà il pass come quinta prefinalista nazionale per la Regione Liguria a Jesolo del Concorso di Miss Italia 2018.

Durante la serata vi saranno momenti dedicati alla bellezza, moda e spettacolo. Il momento dedicato alla danza sarà a cura della Scuola di Ballo “ The best dance“ di Sarzana con le coreografie dei maestri Tinna Hofman e Fabio Modica. I quadri moda saranno proposti dalla boutique “ I segreti di Audrey “ e dalla Boutique “ShantungT“ di Sarzana, che ci proporranno indossati dalle nostre Miss e Madrine una parte della Collezione Autunno Inverno 2018.

La serata sara arricchita con Giochi a Premi per il pubblico presente offerti dagli sponsor. Presenterà la serata Alessia Lamberti di Sanremo finalista nazionale Miss Italia 2016.

Madrine della Serata:

Nicole Randelli Miss Cinema Liguria 2018 Prefinalista Nazionale

Nicole Barbagallo Miss Sport Liguria 2018 Prefinalista Nazionale.

Valentina Basilisco Miss Eleganza Liguria 2018 Prefinalista Nazionale

Ospite della serata Consuelo Randelli, prefinalista Nazionale Miss Italia a Salsomaggiore Terme. La finale regionale Miss Liguria 2018 si terrà venerdì 31 agosto all’Arena Albaro Village a Genova.