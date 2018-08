“Mio figlio 13enne pestato dalla sicurezza del Moac”, sul caso indaga la Polizia Locale

Sanremo. Un post su Facebook mette sotto accusa il servizio di sicurezza del Moac. O almeno uno dei suoi componenti, identificato dagli agenti in un ultracinquantenne di fuori città.

A scrivere è un milite della locale Croce Rossa: “Volevo rendere pubblico l’episodio accaduto oggi 26.08.2018 presso il moac di Sanremo. La sicurezza che porta il nome “…” si sono scagliati contro mio figlio un minorenne di 13 anni portandolo in una zona isolata all’esterno del Palafiori prendendolo a pugni in faccia ,schiaffi e calci all’addome. Io non ero presente sul luogo ma è stato allertato il 118 inviando un’ambulanza della Croce rossa che si occupava delle cure e il trasporto del minore in ospedale. A quel punto vengo chiamato al telefono da mio figlio spiegandomi l’accaduto, recandomi subito sul posto e avvisando le forze dell’ordine che arrivando sul posto sono stati identificati i responsabili con parecchi turisti che si sono resi disponibili a dare la loro testimonianza a favore del minore anche se la zona e tutta videosorvegliata. A mio figlio sono stati dati 10 giorni di prognosi per le contusioni riportati sul volto e all’addome, adesso spero che la giustizia faccia il suo corso contro i responsabili. Volevo lanciare un appello al comune di Sanremo di selezionare dei professionisti della sicurezza in modo che tutto questo non accade più,anche perché è successo tutto per un modo giocoso tra compagni tutti minorenni e la sicurezza infastidendosi ha reagito mandando in ospedale due minorenni”.

Sul posto era intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che aveva provveduto a raccogliere le testimonianze dei coinvolti e di chi ha assistito alla scena. Fondamentali saranno i filmati di videosorveglianza delle telecamere presenti all’interno della fiera.