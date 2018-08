Meteo, Pennellatore: “In arrivo temporali dalla Francia meridionale”

Sanremo. Scrive sul suo profilo Facebook il metereologo Achille Pennellatore: “Amici della Costa Azzurra e Imperiese, siamo entrati in Vigilanza Meteo Arancio per forti rovesci temporaleschi in arrivo dalla Francia meridionale.

Dovrebbero debuttare da Ovest verso Est più o meno dalle 17/18 di oggi, giovedì, e cessare durante la prima metà della prossima notte. Entro la mattinata di domani lasceranno anche il resto della Liguria. Dopodiché si tornerà al Codice verde per domani con un bel sole e leggermente più fresco.Mi raccomando, massima attenzione anche per le forti raffiche di vento che accompagneranno i temporali.

Credo di fare più tardi un intervento straordinario su Riviera24”.