Sanremo. E’ stata trasmessa in diretta su Rai Uno la Santa Messa di Ferragosto dal Santuario della Madonna della Costa a Sanremo.

Celebrata dal vescovo della Diocesi di Ventimiglia e Sanremo, monsignor Antonio Suetta, ha visto la partecipazione del sindaco Biancheri, degli assessori Pireri e Sarlo, dei vertici della Polizia Municipale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Commissariato, della Capitaneria di Porto, della Famija Sanremasca e di tanta altra gente comune.

Splendide le immagini spot per la Città dei Fiori, sia all’interno del Santuario pieno di fiori e di affreschi, sia all’esterno con un bagno di sole a illuminare gli scorci tipici della capitale della Riviera dei Fiori. Nella sua omelìa, il vescovo Suetta non ha dimenticato di pregare per le vittime del disastro di Genova.