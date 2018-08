Ospedaletti. Grandissimo successo per il “Memorial Stefano Sessini 2018”, regata riservata alle classi

Optimist ed Equipe.

Lo scorso 17 agosto nel golfo di Ospedaletti si è svolta una bellissima festa della vela con l’appuntamento

annuale del “Memorial Stefano Sessini”, una festa ed una regata in ricordo di un piccolo grande amico del

Circolo Velico Ospedaletti.

di 9 Galleria fotografica “Memorial Stefano Sessini”









Una splendida giornata di sole ha accolto ben 20 barche provenienti da Sanremo e da Ventimiglia nella sede

nautica del locale Circolo Velico sulla spiaggia di Ospedaletti. La partenza era prevista alle 14.30 ma il

vento si è fatto un aspettare fino al pomeriggio inoltrato. I bambini ne hanno approfittato per giocare in

spiaggia, facendo bagni e tuffi e intorno alle 16.30 il Comitato di Regata presieduto da Franco Lacqua ha dato il

via alla regata. Lo spettacolo in mare è stato bellissimo e altrettanto bello è stato poi il ritorno in spiaggia per la

premiazione e il rinfresco finale.

Nella classe Optimist ha vinto Luigi Di Meco, seguito da Lorenzo Terzi e da Lorenzo Monaco, tutti atleti dello

Yacht Club Sanremo. Nella classe Equipe la vittoria è andata all’equipaggio Lorenzi/Piombo che ha concluso

davanti alla coppia Gandolfo/Marelli e Vogel/Bogliolo, tutti portacolori del Circolo Velico Ventimigliese.

Infine, nella classe Equipe Evolution il podio vede al primo posto l’equipaggio Vassallo/Finke, seguiti da

Boeri/Lorenzi e da Nocella/Damiano, tutti del Circolo Velico Ventimigliese.

Una targa è stato poi consegnata dal presidente del CVO Andrea Rodriquez alla mamma di Stefano Sessini che

insieme alla famiglia è da sempre a fianco del Circolo Velico Ospedaletti. Doveroso ringraziare Luisa Franza, presidente del Comitato I Zona FIV, lo Yacht Club Sanremo e il Circolo Velico Ventimigliese per l’aiuto fornito nell’organizzare questa bellissima giornata di vela e la Banca di Caraglio di Ospedaletti e gli altri sponsor del Circolo Velico Ospedaletti per il supporto.