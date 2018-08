Maxi sequestro dei carabinieri al mercato di ventimiglia: più di 100 articoli confiscati

Ventimiglia. I Carabinieri della Stazione di Ventimiglia Principale hanno eseguito il sequestro di più di 100 articoli nel corso dei servizi espletati durante il mercato settimanale del venerdì nella città di confine.

Più della metà riguardano un sequestro penale eseguito a carico di ignoti per il rinvenimento di magliette, scarpe, borse e portafogli recanti marchi presumibilmente contraffatti; i restanti oggetti sono stati invece sequestrati perché messi in commercio abusivamente senza la specifica autorizzazione per la vendita.

Prosegue dunque l’impegno dei militari nelle attività volte al contrasto del fenomeno diffuso della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, poste in essere dai Carabinieri di Ventimiglia nell’ambito di una più ampia intensificazione dei servizi preventivi e repressivi disposta dal Comando Provinciale di Imperia che prevede un dispiego considerevole di personale nelle aree e nelle occasione di particolare afflusso di persone e turisti nel periodo estivo.