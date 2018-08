Manca il numero legale, slitta ancora l’approvazione del Bilancio 2017 di Rivieracqua

Sanremo. Tutto rinviato in autunno. L’assemblea dei sindaci convocata per questa mattina a Palazzo Bellevue si è tenuta senza il numero legale necessario per approvare il bilancio 2017 di Rivieracqua. Era già successo il 25 luglio scorso. Anche allora non c’erano abbastanza sindaci.

Alla base del rinvio ci sarebbe anche lo statuto della partecipata dell’acqua pubblica: un documento che fissa un numero legale forse troppo elevato e difficilmente raggiungibile, visti anche gli impegni dei tanti primi cittadini che devono partecipare.