Lutto nazionale, le iniziative dell’Assessorato al Commercio di Imperia

Imperia. A seguito della tragedia avvenuta a Genova lo scorso 14 agosto e della giornata di lutto nazionale proclamata per domani, sabato 18 agosto, l’Assessorato al Commercio del Comune di Imperia, su disposizione del sindaco Claudio Scajola e in accordo con le associazioni di categoria, invita tutte le attività commerciali a sospendere le vendite e a osservare 5 minuti di silenzio, dalle ore 11 alle ore 11.05 di domani, in concomitanza con i funerali delle vittime. L’invito è esteso anche ai venditori del mercato settimanale di Oneglia e dei mercati rionali.

Inoltre, l’assessore Gianmarco Oneglio ha predisposto alcune cassette di beneficenza che verranno posizionate all’interno dell’attività commerciali che vorranno aderire per raccogliere fondi a favore dei parenti delle vittime e degli sfollati. Al momento sono trenta le attività che hanno dato la propria disponibilità. Chi vuole aderire può rivolgersi all’Ufficio Commercio del Comune di Imperia. Le prime 20 cassette verranno posizionate già domani.

Tra i titolari di attività che hanno aderito all’iniziativa del Comune c’è Davide Barreca del Koko Beach, che nella giornata di domani devolverà alla raccolta fondi parte dell’incasso della serata. In segno di rispetto per le vittime, verrà inoltre spenta la musica per cinque minuti, durante i quali verrà realizzata un’ulteriore raccolta.

Anche il Luna Park presente in Calata Anselmi, per voce del direttore Aldo Fiori, ha annunciato che devolverà parte dell’incasso di sabato alla raccolta fondi per Genova.