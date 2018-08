Lutto nazionale, a Riva Ligure rinviato evento di Wrestling

Riva Ligure. “A causa de lutto nazionale istituito per i gravi accadimenti di Genova le manifestazioni del Comune di Riva Ligure sono sospese per la data odierna. Questa sera era in programma uno degli eventi più attesi ed importanti dell’estate – ci comunica l’assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - fortunatamente, con non poche difficoltà, considerando la provenienza straniera di molti degli importanti atleti che parteciperanno all’evento, siamo riusciti a far slittare di un giorno la manifestazione. Quindi per tutti gli appassionati del Wrestling appuntamento a domenica 19 agosto alle ore 21 in Piazza Ughetto con ingresso gratuito per assistere ad un vero e proprio spettacolo sportivo”.