L’Orchestra Sinfonica di Sanremo protagonista di “Bresca in musica”

Sanremo. “Bresca in musica” propone domani, martedì 7 agosto (dalle 21), un nuovo appuntamento della sua programmazione, dopo i felicissimi esordi. E’ il terzo della serie e si connota fortemente per classe, valori, legami con la città.

Protagonista è il quartetto d’archi composto da professori dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Sulla pedana in prossimità dell’obelisco saliranno Cristina Silvestro (violino), Vincenzo Citta’ (violino), Winneford Potter (viola) ed Enrico Di Crosta (violoncello) per regalare un bellissimo repertorio di musica pop arrangiata per questo organico, spaziando tra indimenticati successi in un percorso temporale dagli anni ‘60 agli anni ‘80. Un viaggio nel tempo insomma, un delicato “mi ritorna in mente” con quattro eccellenti esecutori.

A seguire si svolgeranno altri due eventi in questo bellissimo contesto, scenario della Sanremo estiva per chi cerca ristorazione e locali. Martedì 21 agosto sono attesi gli Smartphonics per un dj set e perfomance live elettro-pop e, a seguire martedì 28 agosto il Suara Acoustic trio per un repertorio pop-soul.

Partecipano nell’organizzazione di questo percorso musicale Ristorante Da Nicó – Trattoria del Porto dal 1935, Ristorante Chicco e Rosa, i locali Sottocoperta e Punto B Sanremo, la pescheria Argento, la Casa D’Aste Martini, il negozio di design Life Style e il negozio La Camera dei Fiori.

Gli eventi sono a cura di Cooperativa CMC di Sanremo.