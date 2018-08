Bordighera. “La bella e la bestia”, “Cenerentola”, “I tre porcellini”, “La carica dei 101″ e l’intramontabile “Mary Poppins”. I film e cartoni animati di Walt Disney che da decenni fanno sognare grandi e piccini sono andati in scena ieri ai giardini Lowe di via Vittorio Veneto grazie all’interpretazione magistrale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e alla voce di Monia Russo, che hanno letteralmente incantato i numerosissimi spettatori.

Il concerto “Bibbidi Bobbidi Boo”, organizzato dall’amministrazione Ingenito e offerto dal Comune a residenti e turisti è stato un successo. Dopo anni di assenza dai palchi bordigotti, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è tornata a Bordighera per regalare attimi di pura magia. Dal palco dei giardini, il presidente della fondazione, una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane che con i suoi 112 anni di vita, fa parte delle 12 Istituzioni Concertistico Orchestrali (I.C.O.) riconosciute dallo Stato, ha annunciato che sono in via di definizione altri eventi nel territorio della Città delle Palme.

L’intervento del sindaco Vittorio Ingenito



“Whistle while you work” da Biancaneve e I sette nani



“Bella Notte” da Lilli e il Vagabondo



Mary Poppins