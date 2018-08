Imperia. Sabato 4 agosto a Rollo di Andora nuovo appuntamento della rassegna musicale “Note tra gli ulivi”,

patrocinata dalla presidenza della Regione Liguria, un classico per gli appassionati della musica indipendente di

qualità.

Ospite della serata la cantautrice Chiara Ragnini. Sonorità a cavallo tra pop ed elettronica con testi

incisivi: è la cifra stilistica di ​Chiara​, che ha perfezionato tecnica vocale e scrittura frequentando masterclass con

alcuni dei migliori autori e cantanti, da ​Paola Folli ​a ​Saverio Grandi​ fino a ​Carl Anderson​. Nel corso degli anni

Chiara ha vinto diversi riconoscimenti, partecipando a importanti rassegne (​come ad esempio Club Tenco e

Collisioni Festival​) e a programmi televisivi e radiofonici sui principali network nazionali.

“La Differenza” é il suo nuovo album: canzoni inedite che raccontano dell’amore con eleganza ma che tagliano

dritte come una lama affilata, a cavallo fra electro pop e canzone d’autore. Dal vivo saranno portate al pubblico

anche in chiave acustica, nell’intimità che si meritano.

Una serata che non mancherà di soddisfare l’esigente pubblico del Borgo di Rollo, l’antico nucleo che, con la

sua impareggiabile vista, si annida sul promontorio che divide Andora da Cervo. Un’occasione non solo per

sentire buona musica in una ambientazione unica, circondati dagli ulivi, ma anche per scoprire questo

bell’angolo di Liguria e conoscere i piatti della tradizione ligure nell’area ristoro. La serata è ad ingresso libero, con apertura dell’area ristoro dalle 19 e concerto dalle 21.15.