Imperia. La commissione del Festivalmare, evento organizzato da La Stampa, Il Secolo xix e il Comune di Sanremo, ha deciso di conferire a “Imperia Unplugged Festival” il premio “Festivalmare”.

Per Imperia Musicale, l’associazione che organizza l’evento, si tratta di una notizia fantastica, che riempie di gioia tutto lo staff.

“E’ motivo di orgoglio e di soddisfazione non solo per la nostra associazione, ma anche per la nostra città”, dichiara il presidente di Imperia Musicale, Nico Zanchi. “Da anni cerchiamo di organizzare eventi per valorizzare Imperia e i talenti della nostra provincia, basandoci sulle nostre forze e sugli aiuti di sponsor e istituzioni. E’ un momento di vera gioia che voglio condividere con tutto il direttivo e i volontari, che anche quest’anno sono stati meravigliosi!!!”

L’Imperia Unplugged Festival, giunto alla sua quarta edizione, ha visto avvicendarsi sul palco della manifestazione molti talenti, come Ermal Meta, L’Aura, Zibba e Nathalie. Ogni anno inoltre viene data la possibilità a tanti giovani di esibirsi e far ascoltare la propria musica al pubblico.

“Un ringraziamento speciale va al Comune di Imperia, in particolare all’assessore Simone Vassallo, alla Regione Liguria con l’assessore Marco Scajola, nonché al Civ Nuovoneglia e al suo presidente Alessandro Fasano.

Ringraziamo anche tutti gli sponsor, perché senza di loro non avremmo potuto realizzare questo evento e un grazie di cuore va a Monica Tondelli e al suo Bar11, che ci ospita sempre, dove quest’anno si è tenuta la seconda serata del festival.

La premiazione si svolgerà nel corso della manifestazione “Festivalmare” sabato 25 agosto alle 21 a Sanremo in località Pian di Nave (Area spettacolo sul mare adiacente il Forte di Santa Tecla in Sanremo). Ospite d’eccezione sarà il cantautore Gatto Panceri.