Liguria delle Arti fa tappa a Ventimiglia con uno spettacolo incentrato sulla letteratura

Ventimiglia. Dopo il grande successo del concerto-tributo ai Pink Floyd il teatro romano la settimana prossima torna a essere protagonista delle serate ventimigliesi. Liguria delle Arti farà tappa a Ventimiglia martedì 28 agosto alle 21, portando uno spettacolo tra letteratura, musica e archeologia all’interno della rassegna del Teatro Ipotesi ad ingresso gratuito.

Sarà l’occasione per conoscere quanti scrittori e poeti sono legati a Ventimiglia e al suo territorio: il premio Nobel Salvatore Quasimodo, Giuseppe Conte, Mario Soldati, Nico Orengo, Francesco Biamonti, Camillo Sbarbaro. Un insieme straordinario di poesie e racconti che saranno presentate al pubblico in uno spazio altrettanto straordinario come il teatro romano di Albintimilium. L’evento era originariamente previsto il 14 agosto, annullato per i noti fatti di Genova.

Martedì 28 agosto | ore 21.00 | Teatro Ipotesi | Liguria delle arti | ingresso gratuito | www.teatroipotesi.it