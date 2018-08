L’ex pilota di Formula 1 David Coulthard sceglie il Ponente ligure per bere il caffè

Ventimiglia. L’ex pilota di Formula 1 David Coulthard, in un’intervista di Sportweek, ha rivelato che quasi tutte le mattine va in Italia solo per prendere il caffè.

“Nei giorni feriali porto mio foglio a scuola a Monte Carlo e poi con un gruppo di amici partiamo in bici e andiamo a Ventimiglia, Bordighera e qualche volta a Sanremo per un caffè” – ha detto il vice campione di Formula 1 nel 2001. Un’altro noto sportivo perciò si aggiunge alla lista dei piloti che scelgono la Riviera dei Fiori per rilassarsi e per la qualità delle pietanze.