Lega Imperia, ufficialmente aperta la Sezione Val Nervia – Val Verbone

Imperia. Continua la riorganizzazione della Lega in provincia di Imperia. Domenica sera si è svolta l’assemblea degli iscritti della neo-costituita sezione della Lega Val Nervia – Val Verbone, intitolata al Padre Fondatore della Lega ligure Bruno Ravera, che ha proclamato l’elezione del suo primo Segretario Antonio Federico.

Federico sarà affiancato da Lorenzo Cortelli, Vice Segretario, Davide Grimaldi Responsabile Organizzativo e da Luciano Biancheri, Sindaco di San Biagio della Cima, in qualità di Responsabile degli Enti Locali.

All’assemblea erano presenti oltre a numerosi iscritti, l’On. Flavio Di Muro, Vice-Segretario nazionale della Lega ligure, Alessandro Piana, attuale commissario provinciale del partito e l’On. Sonia viale, Vice Presidente della Regione Liguria e Assessore alla sicurezza e alla sanità.

“Oltre a ringraziare i militanti della Lega per la fiducia che hanno riposto in me, tengo a sottolineare che dopo l’entusiasmante vittoria alle scorse elezioni politiche del 4 marzo” – dichiara il neo-segretario Antonio Federico – “Molti sono i cittadini e anche svariati gli amministratoli locali che intendono avvicinarsi alla Lega e al progetto di Matteo Salvini, che ha tornato a infondere speranze di rinnovamento in questo Paese, rendendoci orgogliosi della nostra identità nazionale. Lo spirito che ha infatti motivato la fondazione di questa nuova sezione, che conta già circa sessanta iscritti, è volto a fornire un punto di riferimento stabile per le comunità di importanti comuni come Camporosso e Vallecrosia e del rispettivo entroterra per troppo tempo dimenticato, e si pone l’obiettivo di suggerire un confronto sempre aperto, teso all’accoglienza della forza delle idee come contributo al cambiamento ben lieti di avere tra noi nuovi iscritti e saremo sempre presenti sul territorio pronti ad ascoltare le istanze della nostra gente.”

La Lega non va in vacanza, fervono già i preparativi per la festa provinciale del partito che si terrà presso il PalaBiaguda di Camporosso nelle giornata dell’8 e 9 settembre, in occasione della quale saranno attesi numerosi esponenti regionali e nazionali del Carroccio.