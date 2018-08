Le anteprime nazionali del Cinema Ariston di Sanremo

Sanremo. A partire da venerdì 10 agosto, il panorama cinematografico dell’Ariston si amplierà con

numerose anteprime: oltre ai già affermati film “OCEAN’S EIGHT” ,“HEREDITARY”, “DARK HALL”:

Anteprime Nazionali dal 10 agosto

Cinema Ariston:

10/08 – Darkest Minds : orario 17.30 19.30 21.45

11/08 – Ant Man and the Wasp – in 3D : orario 17.00 19.15 21.30

12/08 – Mamma Mia ! – ci risiamo : orario 17.00 19.15 21.30

Cinema Ritz:

13/08 – Come ti divento bella : orario 17.30 19.30 21.45

16/08 – Resta con me: orario 17.30 19.30 21.30

17/08 – Dog Days: orario 17.15 19.30 21.45

18/08 – Team Titan Go!: orario 17.30 19.30 21.30

Sono aperte le vendite delle anteprime presso il Teatro Ariston.