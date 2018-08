Lavoro, la Liguria al terzo posto per occupazione nel settore hi-tech

Liguria. La crisi mondiale che nel 2008 si è abbattuta su tutti i settori sta cominciando solo negli ultimi mesi a lasciare il posto ad una lentissima ripresa, si può dire che il peggio è passato, anche se la strada da percorrere per ritornare ai livelli pre-recessione è ancora molto lunga e tortuosa.

Secondo l‘Eurostat, tra i settori che in questi dieci anni hanno risentito meno della crisi troviamo quello tecnologico. Tra le regioni in cui il lavoro hi-tech è cresciuto al terzo posto figura la Liguria, preceduta al primo e al secondo posto dal Lazio e dalla Lombardia, le regioni in cui si concentra il maggior numero di aziende e attività del settore.

La Liguria risulta dunque una regione competitiva in materia, capace di affiancare due “prime donne” come la regione casa della capitale d’Italia e la regione casa della capitale lavorativa del Paese.

A crescere sono in particolar modo gli occupati di sesso maschile, seguono con un leggero distacco le donne.