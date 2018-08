Lavoro, arriva l’Ok all’accreditamento dei privati per servizi dell’impiego. Berrino: “Si rafforza rete territoriale”

Liguria. “Semplificazione, più concorrenza e il rafforzamento della rete territoriale sono fattori che miglioreranno notevolmente l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro in Liguria. Aumentare l’occupazione nella nostra Regione continua ad essere per noi la priorità assoluta del nostro mandato e continueremo a lavorare in questa direzione senza sosta”. E’ il commento del presidente della Regione Giovanni Toti all’approvazione da parte della giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche attive del Lavoro Gianni Berrino, dell’accreditamento di 8 operatori privati per l’erogazione di servizi per l’impiego.

“Dopo la verifica effettuata da Alfa – spiega l’assessore Berrino – delle domande pervenute, otto enti privati sono risultati essere in possesso dei requisiti necessari all’erogazione dei servizi con professionalità definite per dare un’assistenza completa a tutte le esigenze dei cittadini nell’inserimento lavorativo e in percorsi formativi, per l’avvio all’attività autonoma e per l’incrocio tra domanda e offerta”.

Gli otto enti privati accreditati sono: Umana spa, Staff spa, Consorzio Agorà, Proxima scarl tutte con sede a Genova; Conform srl con sede in tutte le province della Liguria; Cpfp Pastore srl con due sedi a Imperia; Villaggio del Ragazzo con sedi a San Salvatore di Cogorno, Chiavari e Genova. “L’accreditamento di soggetti privati – commenta l’assessore Berrino – consentirà, anche in Liguria come in tutte le altre regioni in cui già da anni sono attivi i servizi, di rafforzare la rete territoriale rivolta all’impiego e di efficientare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Auspichiamo, inoltre, come annunciato dal nuovo ministro in un recente tavolo a cui ho partecipato, che il governo implementi le risorse per i Centri per l’impiego in un’ottica di valorizzazione delle loro funzioni”.