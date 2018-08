Lavori ai giardini Reggio di Ventimiglia, Ioculano: “Manterremo il polmone verde della città”

Ventimiglia. Le ore dei pini marittimi all’interno dei giardini Tommaso Reggio di Ventimiglia sono contante. E’ infatti notizia di poche settimane fa che l’abbattimento dei 57 alberi, considerati pericolanti, sarebbe stato eseguito in questi ultimi giorni d’estate, per garantire la sicurezza e l’incolumità di cittadini e turisti che si trovano a passeggiare nel più grande spazio verde della città, e così è stato.

Questa mattina il sindaco della città di confine, Enrico Ioculano, si è recato presso i giardini ventimigliesi insieme ai tecnici del comune e al perito Roberto Barzoglio per valutare quello che sarà l’intervento successivo di ripiantumazione, come annuncia in un video postato sul proprio profilo Facebook.

“Stanno andando avanti le procedure per l’abbattimento e la messa in sicurezza di quello che è un polmone verde ed è una zona ricreativa per tutta la città, tenendo conto della necessità di ripristinare quella che dovrà essere un’area di riferimento per tutti quanti noi“, dichiara il primo cittadino.

“Ci sono già stati degli abbattimenti, abbiamo spiegato quella che è stata la relazione, quello che è lo stato del luogo. Le piante hanno subito negli anni degli interventi, ci sono delle ferite in quasi tutti gli alberi dovute spesso e volentieri all’incuranza e poca manutenzione che c’è stata da parte delle precedenti amministrazioni. Noi abbiamo fatto diversi interventi sui giardini in questi anni, continueremo a farne. Con il nostro perito stiamo lavorando per mettere sù quello che sarà un piano di ripiantumazione per andare a ricreare un giardino vero e proprio, fruibile dalla città“.

Il sindaco Ioculano conclude annunciando ai ventimigliesi: “Presto avrete notizie, il tempo della burocrazia e il tempo di riuscire in qualche modo a lavorare per l’interesse di tutti quanti, prima cosa l’incolumità e la sicurezza dei bambini e delle famiglie che frequentano quest’area“.