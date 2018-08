Lavaggio strade a Ventimiglia: lunedì 3 settembre ricomincia lo spazzamento meccanizzato

Ventimiglia. Ricomincia la notte tra domenica e lunedì 3 settembre, dopo la pausa del mese di agosto, il servizio di spazzamento e lavaggio strade meccanizzato per rendere la nostra Ventimiglia più pulita. Come già divulgato, interessa le vie centrali della città (in seguito si estenderà anche in altri quartieri) e avviene durante tutto l’anno, ad eccezione del mese di agosto; il centro è stato suddiviso in 5 zone, ciascuna delle quali è al centro dell’iniziativa una volta al mese (vedi cartina e calendario allegati).

Lunedì 3 settembre – dalle 00 alle 06, la notte tra domenica e lunedì – la zona interessata sarà l’Arancione, mentre il 5 settembre sarà quella Gialla.

Zona Arancione: primo lunedì del mese

· via Mameli

· via Cavour (tratto compreso tra via Ruffini e via Martiri della Libertà)

· via della Repubblica (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Cavour)

· via Roma (tratto compreso tra via Ruffini e via Bligny)

· via Martiri della Libertà (tratto compreso tra via Girolamo Rossi e via Roma)

Per non intralciare il lavoro delle macchine operatrici è necessario che le aree di sosta vengano lasciate libere dai veicoli. Ricordiamo a tal proposito che vi sono aree dove poter spostare le auto: tutti i parcheggi blu, compresi quelli molto centrali di piazza della Libertà e dell’ex Scalo Merci spesso vuoti in orari notturni, sono gratuiti dalle ore 20 alle ore 8.

Questo progetto di lavaggio strade rientra in un macro obiettivo di pulizia e decoro cittadino: a questa ultima iniziativa stiamo infatti abbinando una serie di interventi di prevenzione e sanzione da parte dei nostri agenti di PL, spesso in borghese, per contrastare atti di inciviltà come l’abbandono di rifiuti o di deiezioni canine.

Calendario degli spazzamenti e lavaggi programmati:

Zona gialla: primo mercoledì del mese

Zona rossa: secondo mercoledì del mese

Zona blu: terzo mercoledì del mese

Zona verde: quarto mercoledì del mese

Zona arancione: primo lunedì del mese