Sbuca a Breil un altro autovelox, ora nella valle Roya se ne contano due

Breil sur Roya. Informazione di servizio per chi percorre la D6204 per raggiungere il mare o il basso Piemonte. E’ stato installato un nuovo autovelox nel viale alberato di Breil, in prossimità della stazione ferroviaria.

Si ricorda agli automobilisti che in quel tratto la velocità massima consentita è di 50kmh, mentre l’altro autovelox rimane a Saorge tra le due gallerie con limite a 70.