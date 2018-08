L’amichevole tra Sampdoria e Imperia è annullata

Imperia. Annullata l’amichevole tra Sampdoria e Imperia in programma martedì 7 Agosto alle 18 presso il campo sportivo “Gloriano Mugnaini”.

Dopo una domenica di riposo riprende la preparazione atletica dell’Imperia in vista del primo impegno ufficiale tra 20 giorni contro il Ventimiglia, incontro valido per il primo turno di Coppa Italia Eccellenza, in programma domenica 26 Agosto alle ore 20:30 presso lo stadio “Nino Ciccione”.