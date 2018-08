L’ambasciatore della Federazione Russa in visita a Dolceacqua

Dolceacqua. Continua nell’antico Borgo Medioevale dei Doria la presenza di importanti personalità del mondo della politica, dello spettacolo e personalità internazionali.

Ieri l’ambasciatore della Federazione Russa di Francia e Principato di Monaco, Alexandre Orlov, in forma privata con la sua famiglia ha visitato il Centro Storico ed in particolare il Castello dei Doria interessato alla futura mostra di Monet2019. Accompagnato dal sindaco Fulvio Gazzola, con il quale si è complimentato per gli interventi fatti, ha mostrato forte interesse per il futuro evento chiedendone i dettagli e proponendo un aiuto nella divulgazione dello stesso attraverso i propri canali sul territorio della Costa Azzurra.

(Nella foto Phillipe Laik Tesoriere dell’Ass. Siti Storici Grimaldi, il Sindaco Gazzola e l’ambasciatore Alexandre Orlov)