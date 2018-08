L’Aiac Imperia partnership ufficiale del Torneo Internazionale Carlin’s Boys

Imperia. L’Aiac Imperia partnership ufficiale per il secondo anno consecutivo del Torneo Internazionale Carlin’s Boys è lieta di invitare tutti i suoi associati e non ad assistere al Torneo in programma da 28 agosto a 1 settembre.

L’Associazione Allenatori mette a disposizione dell’organizzazione anche quest’anno il premio per il Miglior Allenatore della 60°edizione denominato “ Top Coach 2018”, ed è per questo motivo che il premio, insieme agli altri premi individuali (Miglior Portiere e Miglior Giocatore del Torneo) verranno assegnati da una giuria composta unicamente da Tecnici Qualificati dal Settore Tecnico durante le finali in programma sabato 1 settembre : alle ore 15 (3°/4° posto) e alle ore 17 (1°/2° posto).

Ovviamente vista la collaborazione stretta per gli Associati A.I.A.C. 2018 in occasione delle finali del sabato l’ingresso sarà completamente gratuito, per i non associati ma che vorranno far parte della giuria il prezzo del biglietto è di 5€. Per chi fosse interessato a seguire tutto il torneo dal martedì 28 agosto alle finali del sabato 01 settembre (14 partite) è stato raggiunto un accordo tra AIAC Imperia e Comitato del Torneo e si può richiedere un abbonamento speciale valido per tutti e cinque i giorni al solo costo di €.10.

Per ogni chiarimento , iscriversi alla giuria della finale o prenotare l’abbonamento del Torneo contattare il Presidente Aiac Imperia Vincenzo Stragapede al numero seguente 349.3953700.