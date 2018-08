La “viadottofobia” raggiunge San Dalmazzo di Tenda: monitorato il ponte sul torrente Bieugne

San Dalmazzo di Tenda. Le autorità francesi hanno vietato il transito per i camion superiori alle 7,5 tonnellate e attenzionato il pronte che attraversa il torrente Bieugne, sulla RD91, nei pressi della vecchia stazione di San Dalmazzo di Tenda, nell’alta val Roja. Lo riferisce il Nice Matin.

Il ponte, che turisti e residenti attraversano per raggiungere Casterino, appare “fragile” e “indebolito”. Da inizio agosto, infatti, in un pilastro del viadotto è presente una perdita di natura non meglio specificata, ma alla luce della tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, in cui hanno perso la vita 43 persone, le autorità francesi hanno deciso di intervenire.