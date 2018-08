Sanremo. In attesa della definizione del girone e dei calendari per la prossima stagione di Serie D, la Sanremese prosegue con gli incontri amichevoli per testare la squadra. Ieri sera al “Comunale” i biancoazzurri si sono imposti 2-0 contro il Ventimiglia, formazione che milita nel campionato di Eccellenza.

Decisiva la doppietta di Daniele Molino. Matuziani molto propositivi nella prima frazione di gioco con diverse occasioni pericolose in area ventimigliese. La rete è arrivata grazie al tap-in vincente di Molino dopo la respinta di Scognamilio sulla potente conclusione di Spinosa. Nella ripresa squadre stanche, ritmo più lento e molti giovani in campo. Il gol del definitivo 2-0 firmato Molino è arrivato su calcio di rigore.

“Un passo indietro rispetto alle prime uscite, eravamo un po’ bloccati sulle gambe perché stiamo lavorando molto e bene – ha dichiarato a fine gara mister Lupo – ha inciso anche il continuo ritardo nella definizione dei gironi e dei calendari, ci sta snervando perché gli obiettivi e gli stimoli arrivano quando si ha qualcosa di importante da andare ad affrontare, non è facile lavorare senza l’obiettivo della partita vera. Ho ragazzi che lavorano ma hanno bisogno di stimoli diversi dalle amichevoli, ci vogliono dei test più determinanti, come quello che andremo ad affrontare domenica”.

Domenica, infatti, i biancoazzurri saranno impegnati in una nuova amichevole, questa volta in trasferta, sul campo del Cuneo, formazione che milita nel campionato di Serie C.