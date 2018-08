La Croce Azzurra di Vallecrosia con Fidas per la raccolta di sangue

Vallecrosia. La Croce Azzurra di Vallecrosia in collaborazione con Fidas organizzano una giornata di raccolta sangue il prossimo sabato 11 agosto dalle 9 alle 12 in Piazza della Stazione.

La donazione di sangue, plasma o piastrine è un gesto semplice ma importante: il donatore di sangue è fondamentale per garantire terapie agli ammalati, svolge un ruolo attivo come cittadino, per gli altri e per sé, mantenendo lo stile di vita sano richiesto per essere un donatore ottimale.