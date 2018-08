La Ciclistica Armataggia vince con Joann e Amelie Rolando la classifica del pavè nella categoria giovanissimi

Taggia. E anche nella corsa più importante della stagione per la categoria giovanissimi, i ragazzi della Ciclistica Armataggia sono riusciti a distinguersi nel migliore dei modi, vincendo due categorie con Amelie e Joann Rolando autori di due prestazioni davvero importanti in cui hanno sbaragliato il campo in maniera davvero entusiasmante dall’agguerritissima compagnia di avversari provenienti da tutto il nord Italia e pronti a dare gran battaglia.

I ragazzi hanno sfiorato la vittoria per qualche centimetro con uno strepitoso Edoardo Orengo autore di una gara sempre all’attacco come suo solito fare. Inoltre un quarto posto ottenuto da Matteo Di Noia e vari piazzamenti nelle prime quindici posizioni da registrare per il resto dei ragazzi della Ciclistica Armataggia hanno contribuito ad ottenere il secondo posto nella classifica per società. Davvero un’ottima giornata regalata dai Monelli della Ciclistica Armataggia.