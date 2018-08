Taggia. Sabato 11 agosto, nella bella Piazza Chierotti ad Arma di Taggia, organizzata dal Comune di Taggia, ha avuto luogo una serata dedicata allo sport ed in particolare alla memoria del grande Guido Mandracci, motociclista di fama mondiale che con i suoi risultati ha portato lustro al Comune di Taggia.

Nel corso della serata sono stati premiati gli atleti under 18 più meritevoli per i loro risultati sportivi , tra i quali due atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: Simone Revelli per il Ju Jitsu e Lorenzo Rossi per il Judo.

Simone Revelli, anno 2000, Campione italiano 2018 di Ju Jitsu, specialità Fighting System, seguito dagli insegnanti tecnici Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, ha conquistato l’ ambito titolo a Perugia il 20 maggio, imponendosi su atleti di elevata capacità e guadagnando sul campo il diritto alla cintura nera.

Lorenzo Rossi, anno 2002, con numerosi risultati di rilievo, tra i quali tre medaglie , due d’ argento ed una di bronzo, nelle finali dei Campionati Italiani degli ultimi tre anni, campione regionale, atleta di interesse nazionale e secondo nella Ranking list nazionale Cadetti 2018, allenato dall’insegnante tecnico Alessio Ferrigno, ha partecipato a tornei internazionali ed a gare del circuito europeo “European Judo Cadet Cup”, gareggiando anche a Follonica ed a Zagabria.

Erano presenti alla serata il sindaco di Taggia Mario Conio, il Delegato allo Sport Raffaello Bastiani e l’assessore al Turismo Barbara Dumarte, che hanno premiato con soddisfazione tutti gli atleti più meritevoli delle Associazioni Sportive del Comune.