Incidente stamattina sull’Autofiori tre feriti e 12 km di coda tra Albenga e Feglino

Incidente questa mattina poco dopo le 7 sull’Autostrada dei Fiori tra i caselli di Feglino e Spotorno in direzione Genova. Per cause in via di accertamento un mezzo pesante ed un pullman sono entrati in contatto e solo per fortuna il bilancio non è particolarmente grave. L’autista della corriera e due passeggeri sono stati trasportati al pronto soccorso ma non versano in condizioni preoccupanti.

In particolare sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare il conducente del bus che era rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. Quel tratto di A10 è rimasto chiuso per poco più di un’ora poi è stata aperta una corsia per poter far defluire la coda che si è subito formata.

La società Autostrada dei Fiori comunica che comunque, pochi minuti dopo le 10 la coda aveva raggiunto i 12km nel tratto compreso tra Albenga e Feglino