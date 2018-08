Monesi di Mendatica. E’ morto, Z.L., 33 anni, di Alba (Cuneo), il motociclista caduto in una scarpata nella “zona rossa” di Monesi di Mendatica: sulla SP 100 interessata da una frana nel 2016 che aveva completamente isolato la frazione del borgo dell’entroterra di Imperia.

Per ragioni ancora da chiarire, il centauro ha perso il controllo della propria moto ed è finito in una scarpata.

Non è escluso che sia stato colto da malore.

Sul posto personale sanitario del 118, vigili del fuoco, Socalp e carabinieri. Da Genova è giunto anche l’elisoccorso del 115 “Drago”. Ma i soccorsi si sono rivelati inutili: raggiunto il centauro, il medico ha potuto solo constatarne il decesso.