Incendi boschivi, il comune di Imperia aderisce alla campagna informativa

Imperia. Il servizio di Protezione Civile Comunale, grazie all’ausilio del proprio Gruppo di Volontari, ha aderito alla campagna di informazione rivolta alla popolazione sulla tematiche degli incendi boschivi e di interfaccia promossa dalla Regione Liguria e Vigili del Fuoco. Sono stati affissi nelle varie frazioni i manifesti con cui viene resa nota l’emanazione del decreto n. 589 del 02.08.2018 avente ad oggetto “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”, atto con cui è stato disposto il divieto assoluto di accensione di fuochi di qualsiasi tipo. È stata inoltre diffusa una locandina con dieci semplici ma fondamentali regole per evitare gli incendi boschivi.

“Promuovendo questa campagna informativa, il Comune di Imperia, oltre che ad assolvere ad un proprio dovere istituzionale, vuole preservare e tutelare il patrimonio boschivo presente, prevenendo situazioni di pericolo per le cose e le persone”, sottolinea il sindaco Claudio Scajola: “Colgo l’occasione per ringraziare il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Imperia e tutte le Organizzazioni di Volontariato che quotidianamente si prodigano nello svolgere attività fondamentali per la società e la popolazione, dimostrando un altissimo senso civico e altruismo”.

Si raccomanda inoltre di voler segnalare al numero verde 800.80.70.47 o al 112, Numero Unico per le Emergenze, l’avvistamento di incendi boschivi o di interfaccia.