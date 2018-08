Impianti sportivi gratuiti per le associazioni disabili imperiesi

Imperia. Svolta importante per il regolamento per l’uso degli impianti sportivi del Comune di Imperia. La Giunta Municipale, su proposta dell’assessore allo Sport Simone Vassallo, ha infatti previsto l’assegnazione in uso a titolo gratuito della struttura qualora la richiesta pervenga da enti e associazioni con sede legale nel Comune di Imperia che abbiano come scopo statutario il servizio di recupero psico-fisico e l’inclusione dei soggetti con disabilità per manifestazioni sportive.

È stata inoltre prevista l’assegnazione in uso a titolo gratuito del Palazzetto dello Sport in occasione di manifestazioni sportive a carattere regionale, ossia quelle che prevedono la partecipazione di squadre provenienti da almeno tre province della regione Liguria, escluse le partite di campionato, e che siano organizzate da una Società Sportiva avente sede nel Comune di Imperia.

“Un centimetro alla volta, per usare un’espressione cara al nostro sindaco, stiamo portando a casa quanto promesso in campagna elettorale”, afferma l’assessore Vassallo. “Avevamo assunto un impegno preciso sul fronte dell’assegnazione degli impianti sportivi e vi abbiamo tenuto fede. Credo che questa modifica del regolamento permetterà di far crescere lo sport in città e di conseguenza far crescere la città stessa. Il secondo step da affrontare adesso sarà quello delle tariffe del Palazzetto dello Sport, che ci siamo impegnati a ridefinire”.

In occasione della modifica regolamentare è stata poi definita in maniera dettagliata l’assegnazione in uso gratuito del Palazzetto dello Sport per manifestazioni a carattere nazionale e internazionale, già prevista. Si intendono manifestazioni nazionali quelle che prevedono la partecipazione di squadre provenienti da almeno tre diverse regioni italiane, escluse le partite di campionato, e che siano organizzate da una Società Sportiva avente sede nel Comune di Imperia. Si intendono manifestazioni a carattere internazionale quelle che prevedono la partecipazione di squadre provenienti da 3 diversi Stati, e che siano organizzate da una Società Sportiva avente sede nel Comune di Imperia.