Imperia, vuole mantenere il dehor del bar anche se si è trasferito al piano superiore: scatta il sequestro

Imperia. La polizia locale ha sequestrato il dehor di un locale in spianata Borgo Peri a Oneglia in quanto sprovvisto di autorizzazioni. E’ successo il 14 agosto. Motivo del sequestro è la “contesa” dello spazio attrezzato con sedie e tavolini. Il proprietario del “Baretto”, che da decenni era in affitto al piano terra della palazzina e aveva dunque diritto al dehor, infatti, si è dovuto trasferire al primo piano dello stabile, per problemi legati al rinnovo del contratto di affitto, ma ha voluto mantenere lo spazio aperto.

Nel frattempo il locale al pianterreno è stato dato in gestione ad un altro esercente che ha aperto “La Salutistica” e che ha chiesto di poter utilizzare il dehor che, in teoria, deve essere legato al locale che ha di fronte e non utilizzato da chi ha un esercizio altrove. Tra i due contendenti è iniziata una battaglia legale. Il Baretto ha presentato ricorso al Tar per ottenere la sospensiva della decadenza dell’autorizzazione, ma quest’ultima non è stata concessa, così la polizia municipale ha sequestrato l’area nell’attesa che a novembre si pronunci il Tribunale amministrativo.