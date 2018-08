Imperia-Ventimiglia Calcio, mister Buttu: “Iniziare bene è importante”

Imperia. Parte bene l’Imperia che con Costantini al 5′ si mette subito in luce con una conclusione da fuori area di rigore su retroassaggio di Giglio dal fondo campo, la sua conclusione finisce di poco a lato. La squadra imperiese sconfigge alla fine 2 a 0 il Ventimiglia Calcio.

“Iniziare bene è importante, molto caldo. Era la prima volta che giocavamo in casa e quindi dobbiamo prendere bene le misure e teniamo conto che eravamo largamente rimaneggiati perché i cambi erano tutti dei ragazzini – dichiara Pietro Buttu - Laera e Manini hanno qualche problemino e davanti sicuramente dobbiamo recuperare e rinforzare la squadra perché ora siamo contati, la rosa va completata per fare un campionato importante anche se i ragazzi oggi si sono comportati molto bene. Il Pietra Ligure è una squadra ben allenata però noi siamo l’Imperia e dobbiamo fare il massimo per vincere anche la prossima partita”.