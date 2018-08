Imperia, venerdì serata clou delle Cene in Borgo con “20 in poppa” di Sergio Sgrilli

Imperia. È la serata clou delle Cene in Borgo quella che si prospetta per venerdì 24 agosto, a cura del CIV Borgo Marina.

Proprio questo venerdì sarà presente in Banchina Medaglie d’Oro Sergio Sgrilli, col suo spettacolo più entusiasmante e travolgente, “20 in poppa”, eccezionalmente ad Imperia per presentare lo show celebrativo dei suoi 20 anni di carriera in ZELIG.

Sergio Sgrilli, uno dei senatori di ZELIG, sbarcherà a Borgo Marina per entusiasmare il pubblico delle Cene in Borgo!

La serata inizierà alle 21, con lo spettacolo danzante della scuola Scenart.

A seguire, dalle 21:45, il pubblico sarà travolto dalla comicità di SERGIO SGRILLI, in esclusiva ad Imperia grazie alla collaborazione del CIV Borgo Marina con AREA ZELIG e BANANAS.

I locali del Borgo proporranno spettacoli live e animazione nelle proprie location per rendere ancora più coinvolgente la serata.

Sulla passeggiata mare ci saranno i classici mercatini estivi.

L’accesso al Borgo, dalle ore 20.30 alle 01.30, sarà consentito solo ai mezzi autorizzati.

un ringraziamento particolare al Comune di Imperia, Regione Liguria e agli enti sostenitori

soprattutto alle aziende che sostengono questa iniziativa :

COOP Liguria – FR CONCESSIONARIO PEUGEOT/CITROEN – OLIO FRATELLI FRESIA – LATTE ALBERTI – GO IMPERIA – ALGIDA

– SAR SERVICE – CAFFE’ il CHICCO – MAXICARTA-

ASSICURAZIONI DEGL’INNOCENTI