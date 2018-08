Imperia, una petizione sul web a difesa dell’elisoccorso

Imperia. Dall’8 agosto scorso è in rete sul sito change.org una campagna contro la revoca della convenzione con la Regione Liguria per l’elisoccorso gestito dai vigili del fuoco. L’iniziativa è di Maurizio Mamino, poliziotto a riposo ed ex esponente provinciale del Siulp, il sindacato della polizia.

“In pochi giorni spiega Mamino – sono state raccolte moltissime firme, oltre 50.000, a riprova del fatto che l’argomento è sentito dalla cittadinanza che riconosce a quegli operatori la loro professionalità e competenza acquisita in tanti anni di servizio”.

“Ho inviato – prosegue – la petizione e un primo elenco al ministro dell’Interno Matteo Salvini , tramite suo capo di gabinetto e al presidente della Regione Giovanni Toti e rimango in attesa di riscontro”. “

“Ritengo – conclude Maurizio Mamino – che sia mantenuta alta l’attenzione per il mantenimento di un eccellente servizio pubblico”.