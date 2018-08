Imperia, tornano i Writing Days. L’assessore Vassallo: “Manifestazione di livello nazionale”

Imperia. Tornano i Writing Days. L’evento, giunto alla sesta edizione, prevede, sabato 8 e domenica 9 settembre alle 10, un grande numero di Writers provenienti da tutta Italia, che si ritroveranno in Via Ballestra e zona borgo Prino per dare spazio alla propria creatività di artisti legati al mondo dei graffiti.

“Un ringraziamento va a Omar Perruzzi per l’impegno profuso. È una manifestazione arrivata ormai con grande successo alla sesta edizione, affermandosi come punto di riferimento al livello italiano per gli interessati del genere”, sottolinea l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo. “Produce una affluenza di circa 300 persone, creando un interessante turismo di nicchia in una zona come il Prino che potrà beneficiare di questa affluenza a fine stagione”.